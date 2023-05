Britischer Prinz Edward wird in Deutschland erwartet

Deutschland bekommt erneut Besuch von einem Mitglied des britischen Königshauses.

Prinz Edward (59) soll Anfang nächster Woche in Berlin sein. Er komme vom 22. bis 23. Mai nach Berlin, um Jugendliche zu ehren, die am Jugendprogramm "Duke of Edinburgh's International Award" teilgenommen hätten, teilte die britische Botschaft in Berlin am Montag mit.

Prinz Edward - mit offiziellem Titel Herzog von Edinburgh - ist der jüngste Bruder von König Charles III.. Mit Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ( FDP) und ihrer Berliner Kollegin Katharina Günther-Wünsch ( CDU) soll er eine Schule im Stadtteil Wedding besuchen.

Das Jugendprogramm, das den Herzogstitel im Namen trägt, wurde ursprünglich von seinem Vater Prinz Philip in den 1950ern gegründet. Dabei sollen sich junge Menschen auf unterschiedlichen Wegen engagieren und sich selbst Ziele setzen.

Edward soll auf der Museumsinsel in der James-Simon-Galerie Schülerinnen und Schüler auszeichnen, die erfolgreich mitgemacht haben. Zudem soll er in Potsdam das Alexander Haus in Groß Glienicke besuchen, dessen Bewohner einst vor den Nationalsozialisten nach England floh. Royalen Besuch hatte es bereits Ende März gegeben - damals besuchte Charles noch vor seiner Krönung Deutschland.

(dpa)