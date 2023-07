Agrar

02.07.2023

Baerbock informiert sich über Obstanbau in Brandenburg

Die Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock informiert sich am Montag in Werder (Havel) über Obstanbau in Zeiten von Klimawandel und Wassermangel.

Gemeinsam mit Grünen-Landtagsfraktionchef Benjamin Raschke besucht sie einen Obsthof. Dabei soll es nicht nur um die aktuellen Erwartungen für die Obsternte in Brandenburg gehen, sondern auch um die Frage, wie sich der Obstanbau an das veränderte Klima anpassen kann und die Region auch künftig mit regionaler Ernte versorgt wird. Die Regionen um Werder (Havel) und um Frankfurt (Oder)-Markendorf sind große Obstanbaugebiete in Brandenburg. (dpa)

