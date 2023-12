Bauernpräsident kritisiert Haushaltskompromiss

Der Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg sieht mit den Sparplänen der Bundesregierung die Produktion von deutschen Lebensmitteln in Gefahr.

Allein für Brandenburg gehe es um 50 Millionen Euro, die in der Landwirtschaft eingespart werden sollen, sagte Henrik Wendorff am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben schon vor dem Haushaltskompromiss viele Kürzungen hinnehmen müssen, deswegen sagen wir jetzt: Das Fass ist am Überlaufen. Wir schaffen uns ab." Hintergrund seiner Kritik ist das Aus für Steuervergünstigungen. Die Koalitionsspitzen hatten sich auch in diesen Bereichen über Einsparungen für den Haushalt 2024 geeinigt.

Bisher können sich Landwirtschaftsbetriebe die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen. Das soll nun wegfallen. Konkret geht es um Regelungen zum Agrardiesel und für die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft. "Wir müssen aber mit Dieselkraftstoff fahren, wenn wir in Zukunft noch deutsche Lebensmittel produzieren wollen", mahnte Wendorff. Höhere Erzeugungskosten zahle dann "der kleine Mann" im Supermarkt. Ihn ärgert auch, dass die Kfz-Steuerbefreiung wegfallen soll, obwohl die Maschinen der Landwirte nur wenig auf öffentlichen Straßen unterwegs sind.

Aus Protest gegen den Haushaltskompromiss der Ampel-Koalition ruft der Deutsche Bauernverband für diesen Montag zu einer Kundgebung in Berlin auf. Sie soll um 11.00 Uhr am Brandenburger Tor stattfinden. Zu dem Protest wird demnach auch eine große Zahl an Traktoren in Berlin erwartet, auch aus Brandenburg. "Wir werden die Hauptverkehrsstraßen nutzen, um nach Berlin zu fahren, etwas anderes als der Protest bleibt uns gar nicht übrig", sagte Wendorff.

