Melonen-Zeit: Landwirt rechnet mit guter Ernte

Wassermelonen kommen vor allem aus Spanien und Italien. Aber auch in Brandenburg gibt es Felder mit den süßen Früchten. Sonnige Sommertage sind für den "Melonenmann" genau das Richtige.

Die Ernte von Wassermelonen aus Brandenburg ist in vollem Gang. Der als "Melonenmann" bekannt gewordene Landwirt Attila Puszti baut die Früchte in Velten im Kreis Oberhavel auf einer Fläche von drei Hektar an. "Das Geschäft ist super angelaufen, weil das Wetter mitspielt", sagte er am Donnerstag an seinem Melonen-Stand. Heiße Sommertage seien gut für die süßen Früchte.

Pustzi gilt als der einzige gewerbsmäßige Melonen-Anbauer in Brandenburg. Die Früchte, die eigentlich aus südlichen Ländern stammen, sind hierzulande eher ein Nischenprodukt. In einigen Regionen Deutschlands gibt es aber vereinzelt Obstbauern, die Melonen anbauen.

Landwirt Puszti erntet nun bis Ende September jeden Tag Melonen. Im vergangenen Jahr hatte er zu niedrige Temperaturen im Frühling und zu wenig Sonne beklagt.

