Ministerium mit Agrarmesse Grüne Woche zufrieden

Das brandenburgische Landwirtschaftsministerium hat sich zum Ende der Agrarmesse Grüne Woche zufrieden mit der Besucherresonanz gezeigt.

"Die 2023 noch spürbare Zurückhaltung nach den Corona-Jahren ist vorbei", teilte das Ministerium in Potsdam am Samstag mit. Zwar lägen noch keine Zahlen vor, aber die Mehrheit der Aussteller signalisiere, auch 2025 wieder dabei zu sein.

Die Grüne Woche in Berlin geht an diesem Sonntag zu Ende. Als Ziel hatte die Messe deutlich mehr als 300.000 Besucher ausgegeben. In diesem Jahr war die Messe auch durch die Debatte über Subventionskürzungen in der Landwirtschaft und bundesweite Bauern-Proteste geprägt.

Brandenburgs Agrar- und Ernährungswirtschaft präsentierte sich in einer eigenen Messehalle mit 70 Ständen und insgesamt 250 Ausstellern. Im Mittelpunkt stehen traditionell viele kulinarische Kostproben.

