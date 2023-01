Ministerpräsident eröffnet Brandenburg-Tag bei Grüner Woche

Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist die Grüne Woche bekanntes Terrain.

Der Regierungschef, der früher auch Agrarminister war, eröffnet heute bei der Agrarmesse in Berlin den traditionellen Brandenburg-Tag. Wie schon bei früheren Veranstaltungen will er erneut das Landespolizeiorchester dirigieren. Zudem steht ein Rundgang in der Brandenburg-Halle an, in der 51 Aussteller vertreten sind. Am Abend soll es einen Empfang geben, zu dem auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet wird.

Der brandenburgische Bauernverband zeigte sich zum Auftakt der Messe, die am Freitag begonnen hatte, mit dem Besucherinteresse zufrieden. Die Veranstalter erwarten bis zum 29. Januar rund 300.000 Gäste bei der Grünen Woche.

(dpa)