Agrarwirtschaft

14:30 Uhr

Erdbeersaison in Brandenburg offiziell gestartet

Gepflückte, reife Erdbeeren liegen auf einem Feld in einem Folientunnel in einer Kiste.

Nach den weißen Spargelstangen kommen die roten Beeren an die Reihe: Auf dem ehemaligen Rittergut Herrenhölzer in Bensdorf (Potsdam-Mittelmark) hat der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg am Donnerstag den offiziellen Startschuss zur diesjährigen Erdbeersaison gegeben.