Landwirte: Sorge um gestiegene Ausgaben für Dünger und Sprit

Die Brandenburger Agrarbetriebe leiden nach Angaben von Landesbauernverbandspräsident Henrik Wendorff zunehmend unter den gestiegenen Energie- und Düngemittelpreisen.

"Die Herstellungskosten erhöhen sich dadurch", sagte Wendorff am Mittwoch im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Brandenburger Landtags am Mittwoch. Die höheren Betriebsmittelpreise müssten auch finanziert werden. "Die Frage ist: Kann das durch höhere Erzeugerpreise ausgeglichen werden und in welchem Zeitraum können Preisaufschläge weiter gegeben werden?"

Erwartet werde ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern bei der Unterstützung der Landwirtschaft, sagte Wendorff. Nach Berechnungen des Verbandes müssen derzeit die märkischen Betriebe 200 Millionen Euro angesichts gestiegener Ausgaben für Betriebsmittel vorfinanzieren, ehe die Erlöse durch den Verkauf wieder hereinkommen.

Das Bundes-Agrarministerium sieht im Ergänzungshaushalt 120 Millionen Euro für Hilfsmaßnahmen infolge des Ukraine-Krieges vor. Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) mahnte eine frühe und rechtzeitige Auszahlung der Mittel an. Als Kriterium müsse die unterschiedliche Betroffenheit der Betriebe berücksichtigt werden, sagte er. "Es darf keine Verteilung mit der Gießkanne geben."

Der Linke-Landtagsabgeordnete Thomas Domres forderte perspektisch Maßnahmen des Landes, um die Liquiditätsengpässe der Agrarbetriebe zu verringern. Steuerentlastungen oder zinslose Darlehen sollten angedacht werden, sagte er.

