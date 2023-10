Klimaaktivisten blockieren Straßen: Banner an Siegessäule

Klimaaktivisten haben am Freitag erneut mehrere Straßenblockaden in Berlin errichtet.

Auf der Stadtautobahn A100 blockierten Aktivisten an zwei Stellen mit einer Hebebühne die Fahrbahn, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Betroffen war die A100 demnach auf der Höhe Detmolder Straße in Richtung Neukölln und in der Nähe des Dreiecks Charlottenburg in Fahrtrichtung Nord. Weitere Blockadeaktionen gab es im Bereich Kurfürstendamm Ecke Joachimsthaler Straße. Einsatzkräfte verhinderten teilweise, dass sich die Aktivisten auf der Fahrbahn anklebten, teilte die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Nach Angaben eines Sprechers konnten alle Blockaden im Verlauf des Vormittags geräumt werden. Am Vormittag ließen Aktivisten auch ein Banner von der Siegessäule herunter. Nach Angaben der Polizei waren zwei Personen an der Aktion am Großen Stern beteiligt. Die Letzte Generation veröffentlichte auf der Plattform X ein Foto, das das Banner zeigen soll. Die Gruppe hat am Samstag zur "Massenbesetzung" der Straße des 17. Juni aufgerufen.

(dpa)