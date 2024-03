Basketballerinnen beenden Pokal-Final-Four auf Platz drei

Im kleinen Finale setzte sich Alba gegen die Gastgeberinnen von Saarlouis durch. Am Freitag stehen sich beide Teams zum Playoff-Start erneut gegenüber

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben das Pokal-Final-Four in Saarlouis auf Platz drei abgeschlossen. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag das kleine Finale gegen die Gastgeberinnen Saarlouis Royals mit 83:69 (45:29). Nach einem ausgeglichenen erstem Viertel konnte sich der Favorit aus der Hauptstadt im zweiten Abschnitt absetzen und brachte den Sieg am Sonntag etztendlich ungefährdet ins Ziel.

Die Chance auf den ersten Titel ihrer Historie hatten die Alba-Frauen am Samstag mit der klaren 46:73-Niederlage im Halbfinale gegen die Titelverteidigerinnen TK Hannover Luchse verpasst. Die Berlinerinnen konnten nicht an die zuletzt starken Leistungen in der Bundesliga anknüpfen. Dort hatte das Team von Trainer Cristo Cabrera 15 Partien in Serie gewonnen und die Hauptrunde als Tabellenführer abgeschlossen.

Am nächsten Freitag startet Alba in das Playoff-Viertelfinale. Gespielt wird eine Best-of-Five-Serie und Gegner sind dann erneut die Saarlouis Royals.

(dpa)