Frau an U-Bahnhof durch Flaschenwurf verletzt

Eine 19-Jährige ist bei einem Streit zwischen zwei Gruppen am Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz von einer Flasche getroffen und verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erlitt die Frau Schnittwunden im Gesicht. Zu dem Vorfall kam es am Samstag gegen 6.00 Uhr, als die Gruppen auf einem Zwischendeck aneinander gerieten. Der Grund dafür war zunächst unklar. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 27-Jähriger eine Flasche in Richtung der gegnerischen Gruppe geworfen haben soll. Diese traf die 19-Jährige.

Während seine Bekannten wegrannten, blieb der mutmaßliche Täter da und wurde von Polizisten festgenommen. Er machte laut Polizei freiwillig bei einer Atemalkoholkontrolle mit. Diese habe einen Wert von mehr als 2,6 Promille ergeben. Gegen den 27-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er ist wieder auf freiem Fuß. Die verletzte Frau wurde nach den Angaben ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

(dpa)