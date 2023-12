Messerangriff auf 48-Jährigen: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einem Messerangriff auf einen 48-Jährigen am Donnerstagabend hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen.

Der 47-Jährige habe sich in der Nacht selbst telefonisch bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen.

Der Verletzte hatte am Donnerstagabend am U-Bahnhof Alexanderplatz auf sich aufmerksam gemacht. Er wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Nach den Angaben der Polizei schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer zuvor in der Hagenstraße in Berlin-Lichtenberg in Streit geraten sein und aufeinander eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige auf den 48-Jährigen eingestochen haben. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen am mutmaßlichen Tatort in Lichtenberg fest. Zum genauen Hergang ermittelt die Kriminalpolizei im Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung.

(dpa)