Berlin Thunder verliert Topspiel in Wien

Die American Footballer von Berlin Thunder haben die Überraschung verpasst. Beim ungeschlagenen Tabellenführer in Wien halten die Berliner lange Zeit die Partie offen.

Die American Footballer von Berlin Thunder haben in der Gruppe East der European League Of Football (ELF) das Topspiel verloren. Am vierten Spieltag unterlag das Team von Chefcoach Johnny Schmuck am Samstag bei den weiterhin ungeschlagenen Vienna Vikings mit 20:25 (7:0, 6:3, 7:14, 0:8) und hat nun jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Am 23. Juni sind die Thunder Gastgeber für das Team Rhein Fire aus Köln.

Dabei dominierten die Gäste im österreichisch-deutschen Hauptstadtduell die erste Halbzeit und gingen mit einer 13:3-Führung in die Pause. Und auch nach dem dritten Viertel durften die Thunder beim Stand von 20:17 auf eine Überraschung hoffen, ehe die Wiener Wikinger das Spiel im letzten Viertel drehten.

(dpa)