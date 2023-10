Unfalltod einer Elfjährigen an Ampel: Autofahrer vor Gericht

Nach dem Unfalltod einer Elfjährigen an einer Ampel muss sich ein Autofahrer vor Gericht verantworten.

Am Mittwoch (9.30 Uhr) beginnt vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten der Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Der 61-jährige Angeklagte soll im April 2022 im Stadtteil Marzahn eine rote Ampel missachtet und das Mädchen, das die dortige Fußgängerfurt bei Grün überqueren wollte, erfasst haben. Die Schülerin sei wenige Tage nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen gestorben. Bislang ist ein Verhandlungstag geplant. Ein erster Prozesstermin war im November 2022 kurzfristig aufgehoben worden. Ein weiteres Gutachten sei in Auftrag gegeben worden, hieß es.

