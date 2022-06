CDU für Missbilligung der Amtsführung von Bildungssenatorin

Die Berliner CDU-Fraktion hat Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse Versagen in der Schulpolitik vorgeworfen.

Die Christdemokraten fordern daher in einem Antrag an das Abgeordnetenhaus eine Missbilligung der bisherigen Amtsführung der SPD-Senatorin durch das Landesparlament, wie die Fraktion am Donnerstag erläuterte.

Die CDU-Abgeordneten werfen Busse Desinteresse, Ideenlosigkeit und fehlendes Engagement für Schulen, Pädagogen und Schüler vor. Die Union kritisiert insbesondere, zu wenig gegen den Lehrkräftemangel zu unternehmen. Die Berliner Schulen würden wieder einmal allein gelassen, heißt es im Antrag der Fraktion, über den die CDU beim Plenum am nächsten Donnerstag abstimmen lassen will.

Busse, die im Dezember Bildungssenatorin wurde und zuvor lange als Schulleiterin gearbeitet hatte, habe die in sie gesetzten Erwartungen enttäuscht, so die Christdemokraten. Sie lasse jegliche Vision für die Berliner Bildungslandschaft vermissen und habe in der Corona-Pandemie ungeschickt agiert.

Auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine habe es von der Bildungsverwaltung keine Ideen dafür gegeben, wie mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen an den Schulen umzugehen sei. In ihrem Antrag spricht sich die CDU-Fraktion für einen Neubeginn in der Schulpolitik aus.

(dpa)