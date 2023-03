71-Jähriger soll Ex-Freundin in Rücken geschossen haben

Rund drei Monate nachdem ein 71-jähriger Mann seine Ex-Freundin in Berlin-Schöneberg niedergeschossen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes aus Heimtücke erhoben.

Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Die 45-jährige Frau, die drei Kinder zusammen mit dem Angeklagten hat, wartete am 5. Dezember vergangenen Jahres mit einer Bekannten an einer Ampel vor dem Kulturhaus Urania, als der Täter ihr aus der Nähe in den Rücken schoss. Die schwerverletzte Frau flüchtete auf eine Verkehrsinsel, versuchte Autos anzuhalten und brach dann zusammen. Der Mann floh. Einige Tage später wurde der Verdächtige von der Polizei gefasst.

(dpa)