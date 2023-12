Charité: Mehr Corona-Patienten auf Intensivstation

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit oder wegen einer Corona-Infektion in der Berliner Charité intensivmedizinisch betreut werden, nimmt zu.

Das teilte die Charité am Freitag mit. Demnach werden derzeit zehn Prozent der Intensivfälle in der Universitätsklinik mit einer sogenannten ECMO-Therapie künstlich beatmet.

Laut dem Covid-Lagebericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) gab es in den letzten sieben Tagen in Berlin offiziell 1762 gemeldete Corona-Neuinfektionen. Die Charité mahnt daher zur Vorsicht: "Gegenseitiger Schutz ist in diesen Tagen daher weiterhin wichtig und relevant: Maske tragen und impfen lassen", hieß es.

(dpa)