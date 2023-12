Holocaust-Überlebende: So hat es damals auch angefangen

Angesichts der Zunahme antisemitischer Vorfälle in Deutschland hat sich die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer mit einem eindringlichen Appell an ein Millionenpublikum gewandt.

"Als ich 2010 zurückgekommen bin aus Amerika, nachdem ich 64 Jahre dort gelebt habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so etwas jetzt wieder passieren kann. So hat es damals auch angefangen", sagte die 102-Jährige am Samstagabend in der Benefiz-Gala "Ein Herz für Kinder" von ZDF und "Bild", die live im Zweiten übertragen wurde.

"Es ist entsetzlich. Ich kann nur sagen: Seid Menschen! Denn Menschen tun so etwas nicht", so Friedländer unter tosendem Applaus in Berlin. Kanzler Olaf Scholz verlieh die "Ein Herz für Kinder"-Auszeichnung "Goldenes Herz" an die Holocaust-Zeugin für ihre engagierte Aufklärungsarbeit über die Zeit des Nationalsozialismus. Friedländer sagte: "Ich bin zurückgekommen, um mit Euch zu sprechen, Euch die Hand zu reichen. Aber Euch zu bitten, die Zeitzeugen zu geben, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist für Euch, nur für Euch: Es darf nie wieder passieren, was man damals Menschen angetan hat."

(dpa)