Berlin 2022 mit geringster Tarifbindung

Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in Berlin und Brandenburg hat im vergangenen Jahr in Betrieben ohne Tarifbindung gearbeitet.

In der Hauptstadt wurden 43 Prozent der Arbeitnehmer nach einem Branchen- oder Firmentarifvertrag bezahlt, in Brandenburg 47 Prozent, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte.

Der Vergleich der Bundesländer zeigt, dass sämtliche Länder auf dem Gebiet der früheren DDR eine geringere Tarifbindung aufweisen. Berlin hatte 2022 gemeinsam mit Sachsen die geringste Tarifbindung. Der höchste Wert wurde für Bremen ermittelt, dort waren 56 Prozent der Arbeitnehmer in tarifgebundenen Unternehmen beschäftigt. Vergleiche zu den Vorjahren sind nach Angaben der Statistiker nicht möglich, da die Zahl für 2022 auf neuer Datengrundlage erhoben wurde.

Die Statistik zeigt, dass Branchen- oder Firmentarifverträge eher in großen Unternehmen angewendet werden. In Berlin sind dem Landesamt zufolge lediglich 12 Prozent der Betriebe tarifgebunden, in Brandenburg 20 Prozent. In beiden Ländern handelt es sich dann meist um Branchenverträge (Berlin 11 Prozent, Brandenburg 17 Prozent).

