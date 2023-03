Arbeitslosigkeit in Brandenburg bleibt annähernd konstant

In Brandenburg hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Februar im Vergleich zum Vormonat kaum verändert.

81.388 Menschen waren in dem Bundesland zuletzt arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 4 weniger als im Januar, aber 5706 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent - im Vergleich zu 5,7 Prozent im Februar 2022.

Die Regionaldirektion rief die Unternehmen in Berlin und Brandenburg auf, "ihre Ausbildungsplätze sichtbar zu machen": "Mit einem Berufsabschluss in der Tasche gestaltet sich die Jobsuche einfach. Zudem bindet eine duale Ausbildung Jugendliche an den Beruf und das Unternehmen", sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, laut Mitteilung. In Brandenburg suchen demnach 8211 Bewerberinnen und Bewerber einen Ausbildungsplatz. Die

Unternehmen haben bisher 12.018 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet.

Laut der Regionaldirektion waren in Brandenburg im vergangenen Dezember 884.400 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 7600 mehr als ein Jahr zuvor.

(dpa)