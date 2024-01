Saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit in Brandenburg

Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im Dezember wie zu dieser Jahreszeit üblich gestiegen.

79.445 Menschen waren im Bundesland im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 1650 Arbeitslose mehr als im November und 3712 mehr als im Dezember des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote betrug in Brandenburg im Dezember 6 Prozent. Sie lag damit um 0,2 Prozentpunkte über dem November-Niveau und um 0,3 Punkte über der Quote des Vorjahresmonats.

"In Brandenburg beobachten wir eine Zurückhaltung bei den Unternehmen, Personal einzustellen bei gleichzeitig saisonüblichem Anstieg der Arbeitslosen", teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, mit. Gleichwohl seien in der Region insgesamt 44.400 freie Stellen zu besetzen. "Es lohnt sich für Arbeitsuchende, mit unseren Vermittlerinnen und Vermittlern über einen neuen Job zu sprechen."

Während die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg zunahm, ging die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zuletzt zurück. 890.000 Menschen waren im Oktober 2023 entsprechend beschäftigt, 5000 weniger als im Vorjahresmonat. "Mit diesem Rückgang von 0,6 Prozent liegt die Region 1,3 Prozentpunkte unter dem bundesdeutschen Durchschnitt", hieß es.

(dpa)