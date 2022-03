Arbeitslosigkeit in Brandenburg sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg geht weiter zurück.

Im März waren 73.368 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 2314 weniger als im Februar und 12 291 weniger als ein Jahr zuvor, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,5 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Februar und 0,9 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr.

"Die Frühjahrsbelebung lässt die Arbeitslosigkeit in der Region weiter sinken", erklärte die Berlin-Brandenburger Agenturleiterin Ramona Schröder. "Grundsätzlich ist der Trend am Arbeitsmarkt positiv." Schröder warnte jedoch, dass sich Unsicherheiten in Folge des Ukraine-Kriegs noch auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten.

Die Agentur sieht gute Chancen für Kriegsflüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Es gebe in Berlin und Brandenburg rund 50.000 offene Stellen. "Gemeinsam mit unseren Partnern am Arbeitsmarkt können wir die Geflüchteten schnell beraten und Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten", versicherte Schröder. Die Arbeitsagentur unterstütze die Menschen mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

