Bröckelnde Fassade des Brandenburger Landtags wird saniert

Die bröckelnde Fassade des Brandenburger Landtags in Potsdam soll in den kommenden Wochen saniert werden.

An der Fassade war es im Sommer vergangenen Jahres zu Natursteinabbrüchen und Rissen gekommen. Diese seien nach Einschätzung eines Gutachters erfolgt, weil im Bereich des Gesimses eine statisch erforderliche Fuge zu schmal bemessen oder teilweise gar nicht vorhanden sei, teilte die Landtagsverwaltung am Donnerstag mit.

Mit der Sanierung der Fuge soll am kommenden Montag begonnen werden. Die Arbeiten könnten voraussichtlich im September beendet sein, hieß es in der Mitteilung. Bis dahin sollen die seit gut einem Jahr bestehenden Schutzabsperrungen an der Fassade bestehen bleiben.

(dpa)