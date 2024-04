Architektur

06:25 Uhr

Neubau des Friedrichstadt-Palasts wird 40 Jahre alt

Der Friedrichstadt-Palast ist während der Premiere der Grand Show "Falling - In Love" festlich beleuchtet.

Der ikonische Bau an der Friedrichstraße wurde am 27. April 1984 eröffnet. Das Theaterhaus an sich ist aber noch viel älter.

Der Friedrichstadt-Palast-Bau in Berlin-Mitte wird am Samstag 40 Jahre alt. Der Neubau an der Friedrichstraße wurde 1984 eröffnet - die Geschichte des Theaterhauses ist aber wesentlich älter, wie die Veranstaltungsstätte vorab mitteilte. Das Theaterhaus wurde 1919 als Großes Schauspielhaus gegründet. Während des Nationalsozialismus hieß es "Theater des Volkes" und im November 1947 bekam das Theaterhaus den aktuellen Namen. Der alte Bau - damals nur wenige Gehminuten vom Neubau entfernt - wurde 1980 geschlossen. Den Angaben nach hat der neue Prachtbau Ost-Berlins rund 219 Millionen Ostmark - fünf Millionen weniger als erwartet - gekostet. Seit der Eröffnung am 27. April 1984 sind dort etwa 14.000 Vorstellungen gezeigt worden. (dpa)

