Ukraine-Flüchtlinge können Online-Antrag nutzen

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können mit Hilfe eines von Brandenburg mitentwickelten Online-Dienstes in mehreren Bundesländern eine Aufenthaltserlaubnis im Netz beantragen.

Dies sei zunächst über knapp 50 Ausländerbehörden aus Brandenburg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen möglich, teilte das Brandenburger Innenministerium am Montag in Potsdam mit. Das Angebot in Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch ist als Startversion über die Webseite des Bundesinnenministeriums zu finden.

"Der neue Online-Dienst leistet einen wirksamen Beitrag zur Krisenbewältigung und bietet erhebliche Mehrwerte für Geflüchtete und Behörden", sagte Innenstaatssekretär Markus Grünewald. "Bearbeitungs- und Wartezeiten werden verringert."

Das Angebot entstand laut Ministerium in Zusammenarbeit mit der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern. Es habe so schnell entwickelt werden können, weil Brandenburg im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes für Verwaltungsgänge im Netz federführend für das Thema Ein- und Auswanderung sei. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine habe sich Brandenburg entschlossen, das Angebot auf Grundlage bisheriger Arbeiten zu entwickeln.

