Land: Berliner für Lehrstellen in Brandenburg begeistern

Die brandenburgische Landesregierung will mehr Berliner Jugendliche für eine Ausbildung im Nachbarland gewinnen.

"Es gibt immer noch ein Imageproblem, dann, wenn es um mehr geht als um den Speckgürtel", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) am Mittwoch in Potsdam. Es sei etwa nicht einfach für Regionen wie die Uckermark, auch junge Leute aus der Hauptstadt zu gewinnen. "Bei der Frage etwa, wie können wir Schwedt weiterentwickeln, erscheint die Uckermark zumindest psychologisch extrem weit weg", meinte Steinbach. Er kündigte an, dass auch in S-Bahnen mehr Werbung für die duale Ausbildung in Brandenburg gemacht werde, um "den Überschuss an Berliner Potenzial" zu gewinnen.

In Brandenburg gibt es mehr angebotene Ausbildungsplätze als Bewerber. Von Anfang Oktober 2021 bis Ende September dieses Jahres meldeten sich 12.524 Jugendliche bei der Berufsberatung der Arbeitsagenturen in Brandenburg, um Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche zu bekommen. Das waren 2,3 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Die Zahl der Ausbildungsstellen erhöhte sich. Trotz Krisen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg hielten Unternehmen ihr Engagement für die betriebliche Ausbildung aufrecht, sagte Steinbach.

(dpa)