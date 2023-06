Drei Jugendliche bei Streit in Neukölln schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln sind am Montagabend drei Jugendliche schwer verletzt worden.

Eine zehnköpfige Gruppe Jugendlicher sei mit einer weiteren Gruppe von zehn Jugendlichen zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Es sei zu Streitigkeiten gekommen, wobei drei Jugendliche der ersten Gruppe mit einem spitzen Gegenstand schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden seien. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Ein Heranwachsender erlitt demnach Stichverletzungen am Rücken, ein weiterer Schnittverletzungen am Rippenbogen und ein dritter Schnittverletzungen am Arm - wohl durch den Versuch, die Waffe abzuwehren. Laut Zeugenaussagen kannten sich die beiden Gruppen nicht, wie der Sprecher sagte.

Nach dem Vorfall hatte die Polizei zunächst nur von einem Streit zwischen mehreren Personen mit drei Schwerverletzten gesprochen, ohne Details zu nennen.

(dpa)