Auseinandersetzung

vor 20 Min.

Männer gehen mit Messern und Flaschen aufeinander los

In Kreuzberg geraten in der Nacht mehrere Männer in einen Streit. Kurz darauf kommt es zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Beteiligte verletzt werden.

Zwei Männergruppen sind vor einer Feuerwache in Berlin-Kreuzberg mit Messern und Glasflaschen aufeinander losgegangen und haben sich gegenseitig verletzt. Ein 55-Jähriger und ein 39-Jähriger trugen in der Nacht zu Mittwoch erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen davon und kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Ein 28-Jähriger erlitt demnach eine Kopfplatzwunde und Schnittverletzungen, verließ das Krankenhaus aber auf eigenen Wunsch. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 28-Jährige in der Wiener Straße in einen Streit mit dem 55-Jährigen, dem 39-Jährigen und drei weiteren Männern geraten. Der 28-Jährige habe Verstärkung hinzugerufen - es sei zur Auseinandersetzung gekommen. Als die Polizei eintraf, fand sie die beiden schwer verletzten Männer und in der Nähe auch den 28-Jährigen. Die Polizei ermittele zu den Hintergründen, sagte eine Sprecherin. Pressemitteilung (dpa)

