Schlägerei in Berlin-Neukölln: Drei Leichtverletzte

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Männern in Berlin-Neukölln sind drei Beteiligte leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gerieten zunächst zwei Besucher eines Lokals am späten Mittwochabend in der Sonnenallee Ecke Reuterstraße mit drei anderen Männern verbal aneinander. Daraufhin attackierten sie sich gegeneinander, worauf sich drei weitere Männer einmischten. Dabei wurden drei der Beteiligten leicht verletzt und ambulant behandelt. Die acht Männer waren den Angaben zufolge zwischen 20 und 58 Jahre alt. Zuerst hatten die "B.Z." und die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Die Hintergründe des Streits sind laut Polizei noch unklar. Vor Ort wurden eine Schere und ein Schlagstock aufgefunden. Ob diese bei der Schlägerei zum Einsatz kamen, ist nicht bekannt.

(dpa)