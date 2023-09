Schüsse bei Schlägerei in Spandauer Lokal

Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Berlin-Spandau sind mehrere Schüsse gefallen.

Zuvor sollen sich die ungefähr zehn beteiligten Personen am Samstagnachmittag gestritten haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall im Ortsteil Wilhelmstadt. Die Schüsse wurden mutmaßlich aus einer scharfen Schusswaffe abgefeuert, wie es am Sonntag hieß. Ein Projektil habe ein zufällig vorbeifahrendes Auto getroffen. Die Insassen des Wagens blieben unverletzt. Die an der Auseinandersetzung Beteiligten hätten den Tatort noch vor Ankunft der Polizei verlassen.

(dpa)