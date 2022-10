Streit zwischen Schalke-Fans: Polizist schwer verletzt

Bei Auseinandersetzungen zwischen Fans von Schalke 04 nach dem Spiel des Bundesligisten bei Hertha BSC ist ein Polizist schwer am Kopf verletzt worden.

Er kam nach dem Vorfall am Sonntagabend stationär in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag auf Twitter mitteilte. Weitere Einsatzkräfte wurden laut Angaben einer Polizeisprecherin leicht verletzt.

Demnach waren die Schalke-Fans nach der 1:2-Niederlage ihres Clubs in Berlin aneinandergeraten. Als die Polizisten eingreifen wollten, seien sie mit Tritten und Schlägen angegriffen worden. Dabei stürzte ein Beamter und wurde den Angaben zufolge durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt.

Bislang gebe es keine Hinweise auf die Täter, sagte die Sprecherin am Montag. Ermittler sollten dazu Videomaterial auswerten. Weitere Details waren zunächst unklar. Schalke 04 war am Sonntag durch die 1:2 Niederlage gegen Hertha auf den letzten Bundesliga-Tabellenplatz gerutscht.

(dpa)