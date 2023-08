Fünf Menschen bei Prügelei in Berlin-Lichtenrade verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Berlin-Lichtenrade am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Männer mit einem Messer verletzt, ein 57-Jähriger davon schwer.

Zwei weitere Männer im Alter von 45 und 23 Jahren und eine 44-jährige Frau wurden vermutlich durch Schläge leicht verletzt, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Demnach soll eine Gruppe von sechs Menschen, zu denen die Verletzten gehören, mit einer anderen Vierergruppe in Streit geraten sein. Bei der darauffolgenden Schlägerei habe ein Mann der kleineren Gruppe den Angaben zufolge ein Messer gezogen und den 57-Jährigen am Rücken und den zweiten Mann im Alter von 39 Jahren am Oberschenkel verletzt. Das gegnerische Quartett flüchtete laut Polizei in Richtung Trabrennbahn Mariendorf.

(dpa)