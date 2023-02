Gedenkstätte Hohenschönhausen eröffnet neuen Bereich

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen öffnet einen neuen Bereich in dem früheren Untersuchungsgefängnis der Stasi und stellt dort den Arbeitsalltag von Gefangenen dar.

Dafür wird in dem ehemaligen etwa 500 Quadratmeter großen Küchen- und Wohntrakt der Anstalt moderne Technik eingesetzt, wie die Gedenkstätte am Dienstag mitteilte. Dabei werden etwa digitale Inhalte wie Fotos oder Videos mit Hilfe einer App (Augmented-Reality-App) in die reale Welt integriert. Die Ausstellung "In Zwangsgemeinschaft. Die Arbeitskommandos der Strafgefangenen in Hohenschönhausen" wird in Deutsch und Englisch präsentiert und an diesem Donnerstag offiziell eröffnet.

In der zentralen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) haben politisch Verfolgte auf ihren Prozess gewartet. Bereits verurteilte Frauen mussten in Arbeitskommandos in der Küche oder als Reinigungskraft arbeiten, Männer wurden in Bereichen wie der Kfz-Werkstatt oder Tischlerei eingesetzt.

Im vergangenen Jahr hatte die Gedenkstätte nach eigenen Angaben knapp 308.500 Besucherinnen und Besucher. Nach den coronabedingten Einschränkungen näherten sich die Zahlen wieder dem Niveau der Jahre zuvor an, hieß es. Durch die original erhaltenen Zellen und Verhörräume führen auch frühere Häftlinge. In dem Komplex waren von 1951 bis 1989 rund 11.000 Menschen in Untersuchungshaft.

(dpa)