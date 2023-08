Indische Künstlerin zeigt Videoinstallation im Gropius Bau

Im Gropius Bau in Berlin zeigt die indische Künstlerin Pallavi Paul am Donnerstag eine Videoinstallation.

Die Vorführung von "Cynthia Ke Sapne/The Dreams of Cynthia" behandle die Spannung zwischen Liebe, Zärtlichkeit und staatlicher Brutalität, heißt es in der Vorankündigung zur Veranstaltung.

Darin begegnen sich eine Transkünstlerin und ein Henker im postindustriellen Indien. Cynthia sei eine literarische Figur. Im historischen Schliemannsaal solle diese Videoinstallation "einen Dämmerzustand zwischen Wachsein und Schlaf" schaffen.

Die 1987 geborene Paul hat in Neu Delhi studiert und befasst sich mit vielen künstlerischen Ausdrucksformen, unter anderem mit Filmen, Installationen und Performances, wie es in ihrem Profil im Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) heißt. Die Videoinstallation markiert den Beginn von Pauls Einzelausstellung im Gropius Bau, die offiziell am Freitag eröffnet wird und bis Januar 2024 läuft.

(dpa)