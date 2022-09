"Neues Verständnis für die Welt": Donatello-Schau in Berlin

Der italienische Bildhauer Donatello (um 1386-1466) steht im Mittelpunkt einer umfassenden Ausstellung in der Gemäldegalerie Berlin.

"Donatello. Erfinder der Renaissance" zeigt bis zum 8. Januar rund 90 Arbeiten, darunter zahlreiche Hauptwerke des Künstlers, in einer Kooperation der Staatlichen Museen Berlin mit der Fondazione Palazzo Strozzi und dem Musei del Bargello in Florenz sowie dem Londoner Victoria and Albert Museum. Einige Arbeiten sind dazu erstmals von ihren Standorten etwa in italienischen Kirchen auf Reisen geschickt worden. Nach der bereits abgeschlossenen Station in Florenz soll die Ausstellung noch in London präsentiert werden.

Aus Sicht von Dagmar Hirschfelder, Direktorin der Gemäldegalerie, spiegeln die Werke ein "neues Verständnis für die Welt". Dies gehe zurück auf einen offenen Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und einen frischen Blick auf das Individuum.

Kurator Neville Rowley hat Donatellos Figuren, Reliefs und Flachreliefs für die Ausstellung überwiegend auf Augenhöhe der Besucherinnen und Besucher installieren lassen. An ihren angestammten Orten sind sie meist deutlich höher platziert. So sind die Feinheiten der Gesichtszüge von Madonnen und Heiligen oder die Schattenwürfe in den Arbeiten eindrücklich sichtbar.

Rowley machte zudem deutlich, dass Donatello nicht als der einzige, wohl aber einer der Erfinder der vom 15. bis ins 17. Jahrhundert reichenden Kunstepoche der Renaissance zu betrachten ist. Zu beobachten sind in der Ausstellung auch seine stilistischen Entwicklungen und Wandlungen sowie die Experimentierfreudigkeit beim Umgang mit Materialien. So arbeitete Donatello nicht nur mit Marmor, Bronze und Holz, sondern etwa auch mit Glas, Wachs oder Terrakotta.

Den Einfluss Donatellos auf andere Künstler seine Zeit sowie seine Inspirationsquellen lassen sich anhand von Gemälden etwa von Masaccio, Fra Filippo Lippi oder Andrea Mantegna nachvollziehen.

(dpa)