"Wir und Kleist?!": Auf den Spuren des Dichters

Mit einer Sonderausstellung begibt sich das Kleist-Museum in Frankfurt (Oder) auf die Spuren des jungen Studenten Heinrich von Kleist.

Von Sonntag an wird bis zum 16. Juli in der Schau "Wir und Kleist?! Leben, Liebe und Glück in der Oderstadt" der Weg des Dichters während seines Studiums an der Brandenburgischen Landesuniversität um das Jahr 1800 thematisiert, wie das Museum am Mittwoch mitteilte.

Dabei geht es nicht nur um sein adliges Umfeld, sondern auch um die Frankfurter Stadtgesellschaft in dieser Zeit und die Spuren des Kolonialismus in der historischen Messestadt. Auch Kleists Verlobte Wilhelmine von Zenge kommt mit einem Originalbrief zu Wort.

Um sich den großen Fragen des Lebens zu nähern, hat das Kleist-Museum Künstler eingeladen, ihre Sicht auf die Themen Leben, Liebe, Glück darzustellen. So sind Fotografien und Comics zu sehen und Poetry ist zu hören. An interaktiven Stationen und bei Workshops im Begleitprogramm können auch die Besucher ihre Erfahrungen und Sichtweisen einbringen.

(dpa)