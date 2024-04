Gallery Weekend Berlin lockt an 69 Standorte

Mit Arbeiten international bekannter Namen und Neuentdeckungen lockt das Gallery Weekend Berlin in den kommenden Tagen in die Hauptstadt.

An der 20. Ausgabe des 2005 von einer privaten Initiative gegründeten Kunstspektakels beteiligen sich in diesem Jahr nach Angaben vom Mittwoch 55 Galerien im gesamten Stadtgebiet. Auch renommierte Ausstellungshäuser wie Hamburger Bahnhof oder der Gropius Bau sind angekoppelt.

Viele der Präsentationen an insgesamt 69 Standorten sind auch nach dem von Freitag bis Sonntag dauernden Gallery Weekend zu sehen. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler können dabei entdeckt werden.

Frühe Arbeiten von Rosemarie Trockel und Hanne Darboven zeigt die Galerie Crone als "Early Birds". Bei Contemporary Fine Arts steht "Gift" von Eliza Douglas im Mittelpunkt, die auch durch ihre Zusammenarbeit mit Anne Imhof bekannt ist. Arbeiten des international gefeierten Fotografen Wolfgang Tillmans stellt die Galerie Buchholz ins Zentrum. Mit Alexander Levy und Esther Schipper widmen sich gleich zwei Galerien Arbeiten von Julius von Bismarck, der per Video auch Einblicke in sein Atelier in der Malzfabrik gestattet.

Die Klosterfelde Edition zeigt Arbeiten unter anderem von Jenny Holzer, On Kawara und Alicja Kwade. Großformatige "Butterfly Drawings" von Mark Grotjahn sind in der Galerie Max Hetzler zu finden. In der Galerie Bastian sind Arbeiten von Andy Warhol ausgestellt. Der künstlerischen Umsetzung historischer Vorgänge durch die aus Vietnam stammenden Sung Tieu widmet sich die Galerie Trautwein Herleth mit "One Thousand Times". In der Galerie Thomas Schulte sind mit "Mapping the World - 50 Years of Work" Arbeiten von Matt Mullican zu finden.

Zur Orientierung in der Vielfalt der Angebote hat das Gallery Weekend Berlin Cluster in einzelnen Gebieten der Hauptstadt gebildet, die über verschiedene Touren erkundet werden können.

(dpa)