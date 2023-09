Ausstellungen

Neue Ausstellung in der Urania: Grafiken aus der Wendezeit

In der Urania in Potsdam hat am Dienstag eine neue Ausstellung mit Werken aus der Wendezeit begonnen.

Die Werke bildeten die Gesamtauflage einer Grafikmappe, die 1991 zum 100. Geburtstag des Dichters Johannes R. Bechers herausgegeben werden sollte, erklärte eine Sprecherin der Urania. Die Mappe blieb allerdings zunächst unveröffentlicht. Becher war in hohen politischen Ämtern der DDR tätig und schrieb den Text der DDR-Hymne. "Die Zerrissenheit Bechers zwischen künstlerischem Selbstverständnis und politischer Funktion bot den beteiligten Kunstschaffenden in der Umbruchszeit 1989/90 eine Möglichkeit, das eigene Bestehen zwischen Auflösung und Neuorientierung zu reflektieren", führte die Sprecherin der Urania aus. Vor diesem Hintergrund entstanden 30 Werke "von poetischer Kraft und kritischem Zynismus". Die Auflage lag zuletzt im Depot des Museum Utopie und Alltag in Beeskow (Landkreis Oder-Spree). Die Schau soll bis zum 1. Dezember in der Urania zu sehen sein. (dpa)

