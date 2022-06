Direktoren: documenta hat Heiligkeit von Kunst entfernt

Die Berliner Museumschefs Sam Bardaouil und Till Fellrath erwarten als Folge der documenta in Kassel einen Wandel im Umgang mit Kunst.

"Diese documenta wird die Weise ändern, wie wir Kunst sehen, was wir glauben, was eine Ausstellung darstellt", sagte Bardaouil der Deutschen Presse-Agentur in Kassel. Gemeinsam mit Fellrath leitet er den Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwartskunst, in Berlin. Beide sind auch Kuratoren der Biennale in Lyon im September und waren zudem mitverantwortlich für den erfolgreichen französischen Pavillon bei der diesjährigen Biennale in Venedig.

"Die documenta war immer ein Generator von neuem Denken über Kunst, der Art von Ausstellungen", sagte Bardaouil, "es gab verschiedene Ausgaben, die neue Zugänge geschaffen haben, etwa zum Umgang mit Globalisierung." Nach dem Krieg sei die documenta ein Versuch gewesen, Stimmen und Sichtweisen in die Allgemeinheit und die Kunstgemeinde zurückzubringen, die durch ein Unterdrückungssystem völlig marginalisiert worden seien. "In diesem Sinn wird diese documenta eine sehr starke Resonanz haben. Das ist ein Wandel", sagte Bardaouil. "Das wir auch für uns als Institutionen einen Wandel bewirken im Denken über Gemeinschaften und Anbindung. Da gibt es viel zu lernen."

Die documenta gilt neben der Biennale in Venedig als wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst. Kuratiert wird sie in diesem Jahr erstmals von einem Kollektiv, der indonesischen Kunstgruppe Ruangrupa. 14 Kollektive, Organisationen und Institutionen sowie 54 Künstlerinnen und Künstler präsentieren bis zum 25. September ihre Werke an 32 Standorten.

Fellrath sieht sehr positive Energie in der Ausstellung. "Dieses warme Willkommen umarmt die Besucher. Mitunter ist nicht klar, wo die Kunst endet und an welcher Stelle man sich als Betrachter befindet", sagte er der dpa. "So wird Kunst zum Teil des Lebens und das ist der Geist, wie sie geschaffen wurde." Das sei sehr packend. "Es geht nicht um irgendetwas, das im Museum hängt, sondern es bedeutet für die Menschen tatsächlich etwas."

Bardaouil sprach von viel Großzügigkeit. "In vielen großen Ausstellungen ist die Stimme der Kuratoren sehr präsent. Hier werden sehr großzügig ganz viele Stimmen erlaubt, die jeweils in ihren Gemeinschaften und Gesellschaften verankert sind." Die Ausstellung verlange, sich nicht auf das Kunstobjekt zu verlassen als etwas, was einfach konsumiert werden kann. "Ruangrupa hat die Heiligkeit der Objekte entfernt. So wird es den Geschichten dahinter erlaubt, tatsächlich Raum zu fassen."

Natürlich brauche es mehr Zeit eine Geschichte zu erfassen, als nur ein Objekt anzuschauen. "Das ist die Herausforderung, in die Dinge einzutauchen und in die Schichten, die damit verbunden sind." Es gehe nicht um fiktionale Annahmen, sondern um wirkliche Menschen und Umgebungen, in denen die Künstler eingebunden seien. "So wird Kunst mehr als Kunst, sie wird zum Medium."

Fellrath sieht darin einen Weg des unmittelbaren Erlebens. "Es geht direkt um die Kunst und die Umstände dahinter. Gerade weil es so persönlich ist, ist es universell. Dabei ist es egal, woher die Leute kommen. Es geht einfach nur darum, sich auf die Reise zu begeben und auf die Arbeiten zu schauen. Ohne Anleitung. Dann wird es mächtig." Diese documenta bringe Gemeinschaft und Besucher zurück ins Zentrum. "Diese Beziehung haben viele Museen komplett verloren. Die documenta ist dafür ein guter Indikator."

Für Bardaouil schafft die documenta nicht vorgeformtes Wissen und gibt es einfach an die Menschen weiter. "Es ist mehr eine Verbindung von verschiedenen Kenntnissen. Das kann manchmal verschieden und konfliktbehaftet sein, aber darin liegt die Kraft unserer Institutionen. Wir müssen verschiedenen Sichtweisen erlauben, zusammenzuleben in einer toleranten und akzeptierenden Weise. Wenn wir das nicht mehr schaffen, können wir auch zumachen und nach Hause gehen."

(dpa)