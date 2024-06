Wildpferde aus Berlin reisen nach Kasachstan

Vier Przewalski-Pferde aus dem Tierpark Berlin werden in Kasachstan ausgewildert - und sollen für Nachwuchs im natürlichen Lebensraum sorgen. Im Tierpark haben die Auswanderer bereits junge Nachfolger.

Der Berliner Tierpark hat am Mittwoch vier Przewalski-Pferde zum Start eines internationalen Auswilderungsprojekts auf eine große Reise nach Kasachstan geschickt. Die Wildpferde sollen gemeinsam mit drei weiteren Artgenossen aus dem Prager Zoo als erste Herde im staatlichen Naturschutzgebiet Altyn Dala ausgewildert werden, wie die Zoologischer Garten Berlin AG mitteilte.

Das langfristige Ziel des Gemeinschaftsprojektes "Return Of The Wild Horses" ist es, in den nächsten fünf Jahren mindestens 40 Pferde in ihrem natürlichen Lebensraum wieder anzusiedeln.

Transportiert wurden die Pferde am Mittwochmittag mit Unterstützung des tschechischen Militärs vom Flughafen BER mit zwei Zwischenstopps zu einem stillgelegten Flughafen in der Nähe der Stadt Arkalyk. Die Tiere werden bei der Reise von der betreuenden Tierärztin sowie vom zoologischen Leiter des Zoos und Tierpark Berlins begleitet. Die drei Przewalski-Pferde aus Prag sind den Angaben zufolge bereits Anfang der Woche in Kasachstan gelandet.

"Wildpferde sind ein wichtiger Teil unseres Naturerbes, und ihre Rückkehr nach Kasachstan ist ein Meilenstein für die gemeinsamen Bemühungen der involvierten Institutionen", teilte der Direktor von Zoo und Tierpark Berlin, Andreas Knieriem, mit. Der Berliner Tierpark ist neben dem Prager Zoo ein offizielles Artenschutzzentrum für dieses Projekt und sammelt die Wildpferde, um sie in Kasachstan auszuwildern.

In Berlin kamen indes Ende Mai und Anfang Juni zwei Artgenossen zur Welt. Sie seien nach Angaben des Tierparks in bester Gesundheit und folgen bereits der Herde im Tierpark.

(dpa)