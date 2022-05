Auszeichnung

20:07 Uhr

Anna-Seghers-Preis an Autorinnen Inokai und Zerán

Der Anna-Seghers-Preis geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Schweizer Autorin Yael Inokai ("Ein simpler Eingriff") und die chilenische Schriftstellerin Alia Trabucco Zerán ("La Resta").