Dramatikerin Sivan Ben Yishai mit Theaterpreis geehrt

Die Dramatikerin Sivan Ben Yishai ist mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet worden.

Sie erhielt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstagmittag während des Theatertreffens in Berlin. Die Dramatikerin sei "am Firmament des deutschsprachigen Theaters erschienen wie ein Komet", hatte die Stiftung Preußische Seehandlung vorab mitgeteilt.

Geschrieben hat Sivan Ben Yishai beispielsweise "Bühnenbeschimpfung", "Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)" und "Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)".

Die Preisverleihung erfolgte am Samstag etwas später als geplant. Grund dafür war ein Feueralarm im Haus der Berliner Festspiele, der sich aber schnell als Fehlalarm entpuppte.

Der Theaterpreis wird seit 1988 vergeben. Bisher erhielten ihn etwa die Schauspielerinnen Sandra Hüller, Corinna Harfouch und Sophie Rois. Die Stiftung Preußische Seehandlung wurde 1983 vom Land Berlin aus dem Restvermögen der Preußischen Staatsbank gegründet.

(dpa)