Michel und Behrens gemeinsam für Tor des Monats nominiert

Die Stürmer Sven Michel und Kevin Behrens vom 1.

FC Union sind für ihren Hacken-Siegtreffer im Spiel gegen RB Leipzig gemeinsam für das Tor des Monats April der "Sportschau" nominiert worden. Das teilten der Berliner Fußball-Bundesligist und die ARD am Freitagabend mit.

Das Duo war bei der Partie beim Stand von 0:1 kurz vor Ende eingewechselt worden. Dann erzielte zunächst Michel den Ausgleich. Kurz darauf legte der Angreifer sehenswert per Hacke für Behrens auf, der zum 2:1-Endstand für die Eisernen einschoss. Dass Vorlagengeber und Torschütze gemeinsam für einen Treffer nominiert werden, ist bei der traditionsreichen Ehrung unüblich.

Ein Konkurrent um die April-Auszeichnung ist unter anderen der Frankfurter Ansgar Knauff mit seinem 1:0-Führungstreffer im Viertelfinale-Hinspiel der Eintracht in der der Europa League gegen den FC Barcelona. Im Januar hatte in Andreas Voglsammer bereits ein Union-Spieler die Auszeichnung für das Tor des Monats bekommen. Der Stürmer traf im Achtelfinale des DFB-Pokals sehenswert per Hacken-Seitfallzieher beim 3:2 gegen Hertha BSC.

(dpa)