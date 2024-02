Prüfung der Bäcker-Innung: 74 Feingebäcke mit Bestnote

Auch in diesem Jahr testet die Bäcker-Innung Berlin Croissants, Pfannkuchen und Bienenstich auf ihre Qualität. Prüfer Daniel Plum befindet die meisten als "sehr gut".

Bei der diesjährigen Feingebäckprüfung der Bäcker-Innung haben die meisten der getesteten Pfannkuchen, Splitterbrötchen und Bienenstiche die Bestnote erhalten. 18 Bäckereien aus Berlin ließen von Dienstag bis Donnerstag 90 verschiedene Gebäcke von Prüfer Daniel Plum testen, wie die Bäcker-Innung am Donnerstag mitteilte. 74 Mal vergab Plum demnach die Bestnote "sehr gut", 16 Mal die Note "gut". 16 Gebäcke von sieben Bäckereien wurden mit einer Goldurkunde ausgezeichnet, weil sie drei Mal in Folge die Bestnote erhalten hatten.

Berücksichtigt wurden einer Mitteilung zufolge Form und Aussehen, Oberflächeneigenschaften, Textur, Geruch und Geschmack. Laut Geschäftsführer Johannes Kamm fallen unter die Kategorie Feingebäck "all die Backwaren, die sich durch ihre Eigenschaften wie einen hohen Fett- und Zuckeranteil auszeichnen und die oft in Form von kleinen, süßen Gebäckstücken präsentiert werden." Laut der Mitteilung werde diese Art von Gebäck in der Regel durch aufwendige Herstellungstechniken wie das Schichten von Teig und die Verwendung hochwertiger Zutaten geprägt.

Die prämierten Backwaren können Kundinnen und Kunden laut Bäcker-Innung ab Freitag in der Bäcker-Finder-App der deutschen Bäcker-Innungen finden. Die Bäcker-Innung Berlin ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 60 selbstständigen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern in Berlin mit rund 3300 Mitarbeitenden sowie 300 Auszubildenden. 2022 wurde die Bäcker-Innung Berlin 750 Jahre alt. Sie ist damit der älteste Handwerksverband Berlins.

