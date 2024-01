Nominierungen für Deutschen Drehbuchpreis 2024 stehen fest

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Nominierungen für den diesjährigen Deutschen Drehbuchpreis bekanntgegeben.

Unter den drei vorgeschlagenen Autoren ist etwa Filmemacherin Petra Lüschow ("Petting statt Pershing") für ihr Drehbuch zum Liebesdrama "Das Herz keine Mördergrube", wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Außerdem stehen "Mama?" von Uli Klingenschmitt sowie "Als Bestie bin ich aufgewacht" von Sandra Schröder auf der Liste.

Der Deutsche Drehbuchpreis wird seit 1988 an unverfilmte Drehbücher verliehen. Die Nominierung werde bereits mit 5000 Euro prämiert. Die Auszeichnung in Gold ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 16. Februar in Berlin verliehen werden.

(dpa)