Tesla erwartet keine Probleme bei Genehmigung für Ausbau

Die Tesla-Fabrik hat noch nicht das zunächst angepeilte Ziel von 500.000 Elektroautos pro Jahr erreicht, da gibt es Pläne für einen weiteren Ausbau. Das Unternehmen sieht einer Anhörung von Kritikern gelassen entgegen.

Der US-Elektroautobauer Tesla rechnet nach eigenen Angaben nicht mit größeren Hürden für die erste Genehmigung des geplanten Ausbaus der Fabrik in Grünheide. Auf der Basis der Einwände für das gesamte Vorhaben sehe Tesla keine wesentlichen fachlichen oder rechtlichen Hürden, hieß es beim Unternehmen mit Blick auf die Anhörung von Kritikern, die am Montag in Erkner bei Berlin beginnt. Dabei soll über mehr als 1000 Einwände von Kritikern debattiert werden - von Wasser über Naturschutz bis zum Umgang mit Störfällen.

Tesla will sein bisher einziges E-Auto-Werk in Europa ausbauen und sieht als Ziel eine Verdoppelung der Produktionskapazität von zunächst angepeilten 500.000 Autos, die noch nicht erreicht sind, auf eine Million Autos im Jahr. Dazu stellt das Unternehmen Anträge in drei Teilen auf umweltrechtliche Genehmigung beim Land Brandenburg.

Im ersten Teil des Antrags geht es um die Änderung bestehender Anlagen, in den weiteren Schritten um Gebäudeteile für die Fahrzeugfertigung, den Antrieb, die Batteriezellproduktion und die Logistik. Außerhalb des Wasserschutzgebiets sollen weitere Gebäude für die Wasseraufbereitung, Lager für Gefahrstoffe, die Abfallbehandlung und das Batterierecycling errichtet werden.

Tesla wies Bedenken zurück. Die meisten Einwände gingen demnach zur Frage des Wasserverbrauchs und der Folgen für das Grundwasser beim Landesamt für Umwelt ein. Das Unternehmen plant für den Ausbau keinen zusätzlichen Wasserverbrauch, weil es Abwasser aufbereiten will. Eine Freisetzung wassergefährdender Stoffe erwartet Tesla infolge des Ausbaus nicht. Die Anlagen würden nach rechtlichen Vorgaben und mit Sachverständigenprüfung errichtet.

Für die Gründung des Ausbaus sind nach den Plänen von Tesla deutlich mehr Pfähle nötig als bisher - das könnten bis zu rund 81.000 als umfangreichstes Szenario sein. Nur lokal sei mit geringfügigen Umleitungen der Grundwasserströme zu rechnen, schätzte das Unternehmen ein. Der Beton, der verwendet werden soll, sei für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet.

Der Autobauer muss bei einem Ausbau mehr Sicherheitsanforderungen als bisher erfüllen. Die Pläne führten dazu, dass der Betrieb nach der Störfallverordnung von der unteren Klasse in die obere Klasse eingestuft werde. Das schließe mehr Meldepflichten und eine größere Ausstattung der Werkfeuerwehr ein. Für den Ausbau müssten keine Zauneidechsen oder Ameisen umgesiedelt werden, das sei schon abgeschlossen. Auch müsse kein zusätzlicher Wald gerodet werden.

Das Landesumweltamt hatte die Tesla-Fabrik im vergangenen Jahr nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt. Derzeit arbeiten in Grünheide rund 11 000 Beschäftigte. Naturschützer haben Bedenken, weil die Fabrik teils im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla war zuletzt auch wegen eines Berichts über eine gehäufte Zahl von Arbeitsunfällen in die Schlagzeilen geraten. Das Ministerium stufte die Zahlen nicht als ungewöhnlich ein und verwies auf regelmäßige Kontrollen.

(dpa)