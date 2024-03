Verwaltungsgericht zu Protestcamp: Auflagen gelten nicht

Das Verwaltungsgericht in Potsdam stellt sich vor das Protestcamp von Klimaaktivisten, die eine Erweiterung des Tesla-Geländes in Grünheide bei Berlin verhindern wollen.

Die von der Versammlungsbehörde geforderten neuen Auflagen müssten vorerst nicht erfüllt werden, sagte ein Sprecher des Gerichts am Samstagnachmittag. Das gelte so lange, bis über den Eilantrag der Aktivisten endgültig entschieden sei. Damit sei am Montag zu rechnen, so der Sprecher. Die Initiative "Tesla stoppen" hält einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung des Geländes roden will.

Der Beschluss sei eine Zwischenverfügung zur "Sicherung des Status quo" und nicht die eigentliche Entscheidung zum Eilantrag, führte der Gerichtssprecher weiter aus. Die Aktivisten hatten mit dem Eilantrag den am Freitag veröffentlichten Auflagen widersprochen und eine aufschiebende Wirkung gefordert. Die Auflagen sehen unter anderem ein Betretungsverbot der von den Aktivisten gebauten Baumhäuser vor. Zudem fordert die Versammlungsbehörde einen Rückbau der Baumhäuser bis zum Montag.

Die Aktivisten halten das Waldstück seit einigen Wochen besetzt. Eine Mehrheit der Bürger von Grünheide hatte gegen eine Erweiterung der Fabrik gestimmt. Die Gemeinde Grünheide schlägt in dem Konflikt vor, dass nur etwa die Hälfte des Waldes gerodet wird.

(dpa)