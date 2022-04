Mehrere Verletzte und ein Toter bei Verkehrsunfällen

Auf den Autobahnen Brandenburgs verletzen sich am Wochenende mehrere Menschen bei Unfällen teils schwer. Ein junger Motorradfahrer stirbt in der Nacht zu Samstag.

Am Wochenende sind in Brandenburg mehrere Menschen bei Unfällen teils schwer verletzt worden, ein Motorradfahrer ist gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige in der Nacht zu Samstag mit einem Motorrad, das nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist, auf der Bundesstraße in Richtung Nauen (Landkreis Havelland) unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Lastwagenfahrer fanden den 30-Jährigen und leisteten Erste Hilfe. Der Notarzt konnte vor Ort nur den Tod des jungen Mannes feststellen.

Sechs Menschen verletzten sich bei einem Unfall am Freitagabend auf der Autobahn 10 bei Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming). Ein 77-Jähriger wechselte aus zunächst ungeklärter Ursache die Fahrspur und fuhr dabei in den Lastwagen neben ihm. Das Auto des 77-Jährigen wurde zurückgeschleudert und kollidierte mit dem Auto dahinter. Der Mann und die drei weiteren Insassen seines Autos sowie die 81-jährige Fahrerin des zweiten Autos und ihr 87-jähriger Beifahrer wurden zum Teil schwer verletzt.

Ebenfalls auf der Autobahn 10 bei Nuthetal (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurden ein 52-Jähriger und ein fünfjähriges Kind bei einem Unfall verletzt. Der Mann kam am Samstagnachmittag mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Mann und Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Menschen wurden am Samstagmittag auf der Autobahn 9 bei Niemegk (Landkreis Potsdam-Mittelmark) verletzt. Ein 56-jähriger Autofahrer war unaufmerksam und fuhr auf einen Kleintransporter auf. Das Auto wurde rechts in die Böschung geschleudert, beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-778958/2 (dpa)