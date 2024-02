85-Jähriger verliert Kontrolle und fährt durch Terrassentür

Ein 85 Jahre alter Mann ist in Ahrensfelde im Kreis Barnim mit seinem Auto durch eine Terrassentür und in eine Wohnung gefahren.

Der Senior kam am Mittwochnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein sechs Jahre altes Kind sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden.

Der 85-Jährige habe sein Auto gestartet und schon kurz darauf die Kontrolle darüber verloren. Das Fahrzeug fuhr über eine Parkfläche hinaus und brach durch die Terrassentür einer Souterrainwohnung. Den Schaden gab die Polizei mit rund 15.000 Euro an.

