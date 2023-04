Land bietet Studenten-App als Upgrade für 49-Euro-Ticket

Brandenburger Studentinnen und Studenten können ab Juni ihr Semesterticket mit einer App zum Deutschlandticket machen.

"Mit der neuen App können sich die Studierenden unkompliziert ein Upgrade für ihr Semesterticket auf ein Deutschlandticket auf ihr Smartphone holen", teilte Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) am Freitag in Potsdam mit. "So profitieren sie in vollem Umfang von diesem günstigen Tarif für ganz Deutschland."

So funktioniert das Upgrade: Nach dem Download der App können Studierende ihr Semesterticket für einen Aufpreis des jeweiligen Differenzbetrags zwischen Mobilitätsbeitrag des Semestertickets und Deutschlandticket unkompliziert aufwerten. Damit werde vermieden, dass die Studierenden ein Semesterticket und ein Deutschlandticket einzeln kaufen müssten, um den Nahverkehr bundesweit zu nutzen.

Die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder hatten Ende März dieses Jahres eine buchbare Upgradelösung auf das Deutschlandticket für Studierende beschlossen. Die App in Brandenburg soll als Übergang bis zur Einführung einer bundesweiten Lösung dienen. Die Brandenburger Grünen fordern, dass das Deutschlandticket im Land nur noch 29 Euro kostet - zunächst soll das für Studierende, Azubis, Schülerinnen und Schüler, Rentnerinnen und Rentner sowie Empfänger von Sozialtransfers gelten, später für alle.

(dpa)